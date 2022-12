Armé de ses feutres Posca, le Bruxellois Mathieu Van Assche aime rhabiller les anonymes, les transformer en démons, etc. Il amène de la couleur et une petite folie sur des clichés sépia, parfois très solennels. D’habitude, c’est dans les brocantes et les albums photos inconnus que l’illustrateur autodidacte, graphiste de premier métier, trouve ses «victimes». Focus Vif lui a demandé cette fois de s’attaquer (numériquement mais selon la même méthode) au best of de l’année: acteurs/actrices, chanteurs/chanteuses, personnages de BD ou de jeux vidéo, auteurs/autrices. L’exercice l’a enthousiasmé, avec ce petit défi supplémentaire de garder identifiables les stars et/ou de les faire cohabiter avec un bestiaire de gentils monstres. Avec lui, l’art du détournement devient tordant, inquiétant, parfois potache, comme on peut aussi le constater dans son ouvrage Mascarade, paru il y a peu chez CFC éditions.