Avec sa panoplie de poscas colorés ou noir et blanc, Mathieu Van Assche extrait sa collection de photographies anciennes du vernaculaire et de l’oubli pour les emmener en terrain mystérieux ou carnavalesque. De quoi, assurément, observer d’un œil plus averti les futures réunions de Noël… Qui sait de quel masque inquiétant pourrait se couvrir pour la postérité la taciturne Tante Germaine ou le fiancé de votre cousine, si l’artiste passait par là?

De Mathieu Van Assche, éditions CFC, 112 pages. Prix: 22 euros.