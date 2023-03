DEUIL(S)

“C’est pas une chanson sur ma vie, non, c’est une putain d’autopsie”, balance Martin Luminet dès l’ouverture de son premier album. De quoi craindre le disque débordant de pathos? Pas si vite. Plus loin, le chanteur originaire de Lyon dégoupille avec une jolie pointe d’ironie: “Il y en a qui tueraient pour avoir ce chagrin”… Après un premier EP, Monstre, en 2021, Martin Luminet continue de cultiver un certain désenchantement. Entre chant et passages plus parlés, il s’échine à gratter le spleen de l’époque, avec une férocité assez juste (il cite Odezenne comme influence, et n’hésite pas à paraphraser les rappeurs, que ce soit PNL ou Vald). Si musicalement, Martin Luminet n’a pas encore tout à fait trouvé le bon éclairage, la lucidité attachante de sa plume fait souvent mouche.