Manimal version Ricard

Anouk Ricard régale avec Animan, sa version bien à elle de l’homme qui peut se transformer en n’importe quel animal.

On ne choisit pas toujours sa culture. Celle d’Anouk Ricard, adolescente française des années 80, est passée par les dimanches après-midi de feu FR3. On pouvait y voir une série un peu cheap et kitsch du faiseur de l’époque, le producteur Glen A. Larson (Magnum, Quincy, L’homme qui tombe à pic, K 2000…), baptisée Manimal, mettant en scène un mâle alpha détenteur du pouvoir de thérianthropie (la possibilité de se transformer en n’importe quel animal), utilisant son don pour résoudre des enquêtes, et si possible se transformer en bêtes aussi mâles et alpha que lui: panthère, tigre, loup, étalon… Presque 40 ans plus tard, Anouk Ricard n’a rien oublié de Manimal, mais l’a remixé dans une version qui n’appartient vraiment qu’à elle. Ce coup-ci, le héros s’appelle Francis, vit un quotidien tranquille et banal avec Fabienne, sa grenouille de femme qui ne connaît rien de son identité secrète (ni de son meilleur ennemi, époque cour de récré, devenu Objecto, capable d’imiter n’importe quel objet). Francis se transforme lui aussi et à la demande, mais moins en bête féroce et plus volontiers en chien-chien, en guêpe, en sauterelle, voire en lombric. Et très franchement, c’est bien plus drôle, et parfois plus touchant, qu’un feuilleton américain des années 80!

Un livre Exemplaire

On connaît depuis longtemps l’humour loufoque et l’univers décalé de l’autrice formée à Strasbourg puis dans le livre jeunesse. Avec Anna et Froga, Commissaire Toumi, Couscous Bouzon, Les Experts, voire Planplan culcul (sa BD Cul), Anouk Ricard a imposé son esthétique naïve et pleine de couleurs, son sens du dialogue tordant et du quatrième degré, et cet univers apparemment enfantin qui peut ne plus l’être du tout. Elle semble synthétiser ici tout ce qu’elle sait et aime faire en y ajoutant du souffle, puisque ses récits courts finissent par en former un long, dont on se surprend à être pris par le suspense (Objecto a enlevé Fabienne!) et touché par l’affection qu’elle porte à ses personnages, super-héros avant tout très humains. Le tout respire la liberté totale de création, confirmée par le choix de passer par la structure Exemplaire pour éditer ce grand récit d’aventures drôles. Cette plateforme indépendante d’auto-édition lancée il y a un peu plus d’un an -entre autres par Lisa Mandel- et basée sur le crowdfunding ambitionne de meilleurs droits d’auteur et dispose d’un accès qui n’a plus grand chose à envier aux éditeurs classiques: Animan peut s’acheter en ligne ou être commandé en librairie. Pas d’excuses donc si vous passez à côté d’une des dernières perles de 2022.