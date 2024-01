Réalisateur en octobre du très remarqué Procès Goldman, Cédric Kahn déçoit quelque peu avec ce nouveau long métrage qui plonge sur le mode de la comédie dans les coulisses du tournage d’un film. Un réalisateur au bord de la crise de nerfs (Denis Podalydès) y dirige une tragédie sociale sur des ouvriers aux vies broyées par un capitalisme de plus en plus cynique et violent tandis que les problèmes -techniques, humains et financiers- s’accumulent sur le plateau…



Pas très subtil dans les nombreux parallèles qu’il établit entre la vie et le cinéma, Making of évoque une sorte de grosse compilation assez schématique de toutes les difficultés qu’il est possible de rencontrer sur un tournage, cette aventure chimérique et collective assez insensée.