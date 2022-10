Waar is da feestje? À l’orée des années 2000, elle est à Anvers, et plus précisément au Zillion, giga-club qui accueille des milliers de danseurs pendant une poignée d’années, avant que sa gestion frauduleuse ne rattrape son propriétaire. Frank Verstraeten, c’est l’anti-héros par excellence, petit, lunettes de geek, une certaine maladresse sociale. Pourtant c’est son portrait que dresse Robin Pront (repéré en 2015 pour le polar familial bien noir D’Ardennen) avec ce biopic en mode grandeur et décadence, qui semble trouver un vrai plaisir à replonger dans l’atmosphère saturée de néons, de porno (pas si) chic et de gros beats du début des années 2000. Un plaisir coupable et qui pique un peu aux yeux, où le décor prend le dessus sur celles et ceux qui le hantent, à réserver aux nostalgiques de cette époque.

De Robin Pront. Avec Jonas Vermeulen, Charlotte Timmers, Matteo Simoni. 2 h 18. Sortie: 26/10. 5