Fermement destiné à lutter contre toute forme de défaitisme, le festival bruxellois propose des documentaires portés par des personnages lumineux. C’est le cas de ce Young Plato et de Kevin McArevey, directeur d’une école primaire à Ardoyne, au nord de Belfast. Dans ce quartier résidentiel rongé par la drogue, la violence et la délinquance, le principal de la Holy Cross Boys Primary School éduque et résout les problèmes avec l’aide de la philosophie et de la sagesse des anciens.

Grand fan d’Elvis devant l’éternel, mec ultra positif et souriant, le dirlo n’infantilise jamais les gosses. Il leur parle directement, simplement, les invite constamment à réfléchir, les renvoie à la maison avec des questions existentielles. Avec son équipe, il les aide à contrôler leurs émotions. Que ce soit face au mode de fonctionnement et à l’histoire de la société irlandaise ou dans les petits détails de la vie de tous les jours. S’appuyant sur Socrate, Platon et tous les autres grands penseurs du monde et des choses de la vie, McArevey, qu’on jurerait sorti d’un film de Ken Loach, parle des tensions entre catholiques et protestants et règle les jeux qui tournent en bagarre dans la cour d’école.