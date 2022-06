«Kibitzer»

Si t’as un faible pour la scène punk et garage australienne mais craques surtout pour Parquet Courts, Mush, Kiwi JR et tous ces groupes qui allient leur parlando et leur morgue à un vrai sens de la mélodie, le nouveau Vintage Crop est fait pour toi. Kibitzer est un terme yiddish qui désigne ces gens, nombreux, regardant les choses de loin et donnant des conseils dont on n’ a strictement rien à faire. Vintage Crop, qui a toujours aimé parler avec un regard humoristique et sarcastique de capitalisme et de lutte des classes, cause ici d’identité, de résilience, d’acceptation et de guerre. Un disque addictif, qui aime les synthés et sort le saxophone mixé et masterisé par Mikey Young.