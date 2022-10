Vieux Farka Touré & Khruangbin

“Ali”

Après avoir fait équipe avec les Californiens de Chicano Batman et le soulman d’Atlanta Leon Bridges, c’est avec le musicien et chanteur malien Boureima Vieux Farka Touré que les Texans ethno-funk de Khruangbin ont cette fois décidé de s’acoquiner. Enregistré en une petite semaine de 2019 dans leur grange de Houston lors d’une session quasi improvisée, Ali (un hommage au père de l’intéressé, décédé d’un cancer en 2006) revisite, pour ne pas dire réécrit, huit morceaux piochés dans la discographie du daron. Un disque qui fait groover dans les dunes et rend un joli hommage sur le sable brûlant au héros national malien surnommé le John Lee Hooker africain.