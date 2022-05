Undone (saison 2)

Ensemble, ils ont œuvré par le passé à la production et à l’écriture de BoJack Horseman, splendeur crépusculaire à la fantaisie unique en son genre qui aura, six saisons durant, marqué au fer rouge l’Histoire de l’animation adulte. Raphael Bob-Waksberg et Kate Purdy pilotent aujourd’hui en tandem un autre ovni sériel à même de retourner tous les cerveaux. Ayant recours au procédé de la rotoscopie (des images tournées en prises de vues réelles avant d’être transcrites en animation), Undone explore la nature élastique de l’espace-temps à travers la quête identitaire d’Alma, une jeune femme cynique en mal de sens et de transcendance. Bourrée de prises de risques et de dialogues à l’humour souvent féroce, cette deuxième saison, qui suit le fil déroutant d’une enquête existentielle quasiment cosmique, démarre exactement là où la précédente s’était arrêtée: en pleine épiphanie face à l’entrée d’une grotte mexicaine. Mais si “ le monde est un endroit magique”, Alma va découvrir qu’il n’est pas forcément chose aisée d’aider ceux que l’on aime. Les amateurs d’animation aventureuse vont à nouveau se régaler avec cette fascinante plongée dans le terrier du lapin blanc qui flirte en permanence avec le vertige narratif et graphique.

Une série créée par Raphael Bob-Waksberg et Kate Purdy. Avec Rosa Salazar, Angelique Cabral, Bob Odenkirk. Disponible sur Amazon Prime Video. 8