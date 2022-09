Ulysse de James Joyce: le roman d’un siècle

“L’obscénité de Rabelais est bénigne par rapport à cette horreur lépreuse et scabreuse”, pouvait-on lire à l’époque dans le Sunday Express. “C’est l’œuvre d’un étudiant souffreteux qui gratte ses boutons”, commenta pour sa part Virginia Woolf. C’est rien de dire qu’Ulysse, ce livre qui a profondément marqué Man Ray et Bob Dylan, le plus grand roman du siècle selon Anthony Burgess (l’auteur de L’Orange mécanique), n’a pas fait l’unanimité à sa sortie. Tandis que l’ouvrage est interdit aux États-Unis et en Grande-Bretagne où il choque et surprend, James Joyce est accusé dans son propre pays de traîtrise pour avoir déclaré la guerre à l’Église irlandaise.

Publié le 2 février 1922 dans une petite librairie parisienne, Ulysse décrit les pérégrinations de Leopold Bloom dans la bouillonnante ville de Dublin. Sachant que sa femme le trompe, Bloom ne veut pas rentrer chez lui. Au cours d’une journée, il se promène dans les rues et rencontre les habitants. Il achète des rognons chez le boucher, assiste à un enterrement, vend des annonces publicitaires… Nouvelle version de l’Odyssée d’Ulysse, dont il récupère la trame qu’il condense dans une journée à Dublin, le roman de Joyce a changé le cours de la littérature, de l’art et de la culture moderne. Le documentaire de Ruán Magan décortique un texte prophétique qui imagine un avenir meilleur pour l’Irlande, l’Europe et le monde entier. Un livre sur le respect et la foi en la pluralité des manières de vivre.