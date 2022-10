“Typical Music”

Tim Burgess a beau sortir un album solo tous les deux ans, voilà bien un disque qu’on n’avait pas vu venir. Le chanteur des Charlatans, mythique groupe mancunien d’initiés né à la fin des années 80, propose avec Typical Music une collection de 22 pop songs givrées et bien troussées qui ne sont pas sans rappeler les sucreries psychédéliques bringuebalantes d’un certain Ariel Pink. À 55 ans, le blondinet est parti enregistrer la bête au studio Rockfield, où il n’avait plus réellement remis les pieds depuis le décès du claviériste des Charlatans Rob Collins dans un accident de voiture il y a 25 piges pendant l’enregistrement de leur cinquième album.