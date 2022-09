Three Billboards: les panneaux de la vengeance

Sept mois déjà depuis le viol et le meurtre de sa fille. Et toujours aucun résultat dans l’enquête de police. Mildred Hayes ne comprend pas ce qu’elle perçoit comme une inaction coupable de la part du shérif Willoughby. En désespoir de cause, la mère en deuil et en colère décide de louer les trois grands panneaux publicitaires à l’entrée de la petite ville (Ebbing, Missouri) pour y faire inscrire le message suivant: “Violée à l’article de la mort, et toujours aucune arrestation? Pourquoi donc, chef Willoughby?” On imagine le bruit fait par cette interpellation dans le bourg d’Amérique profonde où va se déclencher une suite d’événements dont sortira peut-être la vérité tant espérée… Dans la lignée de son interprétation géniale dans le Fargo des frères Coen, la toujours épatante Frances McDormand (trois Oscars!) trouve un nouveau personnage à sa mesure, dans un film où suspense policier et humour noir décalé s’ajoutent à une émotion profonde et à une action riche en surprises.

Drame criminel de Martin McDonagh. Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. 2017. 8