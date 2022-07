Le documentariste britannique Jerry Rothwell signe une adaptation libre et immersive du best-seller du Japonais Naoki Higashida, suivant à travers le monde le parcours de cinq jeunes personnes autistes non verbales avec une vraie exigence de cinéma. Rythmé par des extraits du livre lus en voix off, The Reason I Jump trouve le bon équilibre entre l’explicatif et l’affectif, réussissant le pari audacieux de nous plonger au cœur même de ces singulières subjectivités. Rapport particulier aux sons et aux objets, au temps et à l’espace, à la mémoire et à la sensorialité… Constamment travaillé par la question de la communication, le film désamorce certaines idées reçues sur l’autisme pour en livrer une image tout en nuances et en complexité.

De Jerry Rothwell. 1 h 21. Disponible en VOD sur Google Play. 7