The Other Side of the River

Elle est jolie. Féminine. Et remontée contre les hommes. Hala a 19 ans. Elle est syrienne. Et avec sa sœur, elle a fui sa famille pro-Daech pour échapper au mariage forcé et entrer dans les forces de l’ordre. Au total, 62 hommes de sa famille ont intégré l’organisation terroriste politico-militaire djihadiste. Si 42 d’entre eux ont été tués, les autres combattent encore. Ce qui ne l’empêche pas de lutter contre l’État islamique et le schéma traditionnel patriarcal d’un pays où on la menace de mort et d’enlèvement tous les jours. Hala a intégré une unité féminine de l’armée kurde de l’autre côté de l’Euphrate avant de retourner à Minbij, le village de ses parents, et d’y devenir policière. Le documentaire d’Antonia Kilian suit le parcours d’une jeune femme emprisonnée dans la société. Une gamine qui n’a pas froid aux yeux. Prête à prendre tous les risques pour opérer une véritable révolution féministe, par la force si nécessaire. Et pour, dès que l’occasion se présentera, libérer ses sœurs cadettes du joug familial afin de leur éviter un mari qu’elles n’auraient pas choisi. Hala raconte son histoire et d’autres encore plus horribles. Comme celle de ces enfants obligés de lapider leur mère et de leur grand-père contraint de participer à la mise à mort de sa propre fille. Jetant des pierres plus grosses que les autres pour abréger ses souffrances. Portrait vibrant d’une révoltée.

Documentaire d’Antonia Kilian. 7