Denses et rythmées par des dialogues incroyablement ciselés, les trois saisons de The Deuce documentent de l’intérieur l’essor de l’industrie pornographique dans le New Yorkdes années 70 et 80. Une étude de cas minutieuse du sexisme et de ses multiples arborescences dans une jungle nocturne peuplée de personnages d’une foudroyante profondeur, d’où émerge une Maggie Gyllenhaal solaire.

2017-2019