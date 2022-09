Du 24/09 au 18/12

La décennie 1970 fut particulièrement prolifique en arts audiovisuels en Belgique. Argos documente dans une grande exposition les collectifs d’artistes de l’époque, leurs moyens de production, les événements et l’interdisciplinarité. The 1970 s: ___ rassemble quelques installations emblématiques, documents et objets de ces pionniers.