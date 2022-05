Tatoue l’histoire, tatoue la poésie

Le 22/05

En marge des expositions consacrées au peintre-poète Christian Dotremont et à La Mort de Marat de David, les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique proposent toute une après-midi autour du pouvoir des mots dans la peinture. Slam de Lisette Lombé et Mel Moya, performances graphiques de Jean-Luc Moerman, séance de tatouages poético-éphémères, atelier BD… Une invitation à jouer avec les mots et les arts graphiques.