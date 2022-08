Rosalía © DR

Dans un secteur du live qui pensait sans doute se refaire une santé un peu plus rapidement après deux ans de pandémie, les tensions sont vives. Il suffit de voir l’inflation des prix des tickets (les polémiques qui ont entouré le concert des Stones en juillet, et celui à venir de Springsteen), mais aussi un calendrier qui ne désemplit pas. Au rayon des lives qui devraient faire événement, on ne pourra pas passer à côté de celui de Bob Dylan, 81 ans, qui fait payer minimum 102 euros pour assister à son concert, prévu à Forest National le 15/10.

Parmi les albums qui ont marqué ces derniers mois, Motomami et Mr. Morale & The Big Steppers auront droit à leur déclinaison scénique: Rosalía passera par Forest National le 12/12, tandis que Kendrick Lamar s’arrêtera au Sportpaleis d’Anvers le 28/10. Au rayon des grosses cylindrées internationales, on peut encore citer Arcade Fire (ce 12/09 au Sportpaleis) ou encore Bon Iver le 3/11 (toujours à Anvers), qui après de multiples reports, viendra présenter sur scène son album I, I, sorti en… août 2019. Côté hitmaker, Lil Nas X est, lui, annoncé au Palais 12, le 15/11, tandis que le Nigérian Rema viendra récolter les fruits de son tube Calm Down à La Madeleine (le 13/10). De leur côté, les Français de Phoenix ont déjà rajouté une 2e date à l’Ancienne Belgique (les 22 et 23/11), pour une tournée baptisée Alpha Zulu, annonçant un nouvel album, 5 ans (!) après Ti amo.

Le rap n’est pas en reste. Outre Kid Cudi (le 17/11 au Palais 12), le programme sera surtout francophone. C’est toujours au Palais 12 que ça se passe. Avec les bestsellers du moment, comme Ninho (le 3/09) ou Vald (le 14/10). Après une première date en mars, Orelsan en a rajouté deux nouvelles (les 4 et 5/11). Enfin, c’est également au Heysel que Damso devrait mettre un point final au chapitre Qalf, le 10/12.