En adéquation avec une inquiétante actualité, le festival de documentaires Millenium invite à percer le côté obscur des gens de pouvoir mais aussi à découvrir des personnalités lumineuses.

Décliné l’an dernier au format digital, offrant à voir plus de 60 documentaires en ligne, Millenium, le festival bruxellois du documentaire est cette année de retour dans les salles. Bozar, Palace, Galeries, Aventure, Vendôme, Civa. Du 5 mai et sa soirée d’ouverture avec la projection de Dernières Nouvelles du Cosmos (portrait d’une poétesse autiste signé Julie Bertuccelli, cette année présidente du jury) au 13 mai et à sa cérémonie de remise des prix, Millenium aura pour fil rouge en cette quatorzième édition le thème Pouvoir et démocratie. On y parlera des limitations des droits et des libertés, de l’emprise des extrêmes ou encore de manipulation de l’opinion. On y traitera de l’impact de l’extrême droite au pouvoir en Pologne sur l’indépendance du pouvoir judiciaire (Judges Under Pressure), de la gestion controversée de la pandémie par les autorités scandinaves (Behind the Swedish Model) ou encore du sort réservé par Trump et son administration aux Mexicains des États-Unis avec sa politique migratoire dégueulasse (On the Line, les expulsés de l’Amérique). Gros plan sur trois films à l’affiche.