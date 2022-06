Long métrage égyptien frappé du label Cannes 2020 et passé par la Berlinale l’an dernier, Souad prend d’abord la forme d’une plongée sans fard dans l’intimité d’une jeune femme portant le voile et évoluant au sein d’un cercle familial particulièrement conservateur. Obsédée par son image sur les réseaux sociaux, elle se fabrique une autre vie que la sienne sur Internet, nourrie de mensonges à répétition et de fantasmes inatteignables qui la conduisent au drame. Le film change alors de perspective et bascule dans une tentative de compréhension qui, hélas, tourne méchamment en rond. Très décousu, parfois confus, l’ensemble évite le piège de l’exercice sentencieux mais s’empêtre dans une errance un peu vaine filmée caméra à l’épaule.

D’Ayten Amin. Avec Bassant Ahmed, Basmala Elghaiesh, Hussein Ghanem. 1 h 36. Sortie: 06/07. 5