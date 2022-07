Figure joyeusement provocatrice de la scène de cabaret alternative new-yorkaise, Bridget Everett adopte un registre tout en drôlerie tendre et fissurée dans cette série labellisée HBO qui s’inspire en partie de sa propre trajectoire de vie. Située dans une petite ville du Kansas, Somebody Somewhere cueille Sam, son double de fiction, en pleine crise de la quarantaine au lendemain de la mort de sa sœur adorée. Ecrasée de tristesse, Sam se sent de plus en plus à l’étroit dans le moule conformiste promis par l’Amérique des laissés-pour-compte. Moment-clé où une communauté d’attachants outsiders commence à se rassembler autour d’elle et lui ouvre de nouveaux horizons… Emmenée par une troupe de géniaux comédiens aussi peu télégéniques que possible, cette nouvelle production des frères Duplass (Togetherness) touche au cœur, carburant à la simplicité vraie pour offrir un irrésistible concentré de chaleur humaine. Assurément l’une des plus belles découvertes sérielles de l’année en cours.

Série créée par Hannah Bos et Paul Thureen. Avec Bridget Everett, Jeff Hiller, Mike Hagerty. 8