“Heaven Is No Fun”

À quelques exceptions près, le punk est devenu aussi inécoutable qu’une face B des UK Subs. Dans les contemporains qui font exception, un mec de La Nouvelle-Orléans, Drew Owen, alias Sick Thoughts. Des “pensées maladives” qui traitent ici de chaos, de destruction, de religions vampirisantes ou de courses-poursuites par les flics. Mais le double plus vient de la voix, très 1977, maîtrisée, et d’une guitare reptilienne et vicieuse qui franchit volontiers le mur du son. Cela passe aussi par la pulsion primale, celle des compos accrocheuses -No Life No Life évoque bien les intemporels Buzzcocks- parfois proches des délicieux Undertones (Someone I Can Talk to). Un power-punk de bonne surprise.