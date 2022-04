Convoquant dans sa bande-son les œuvres de jeunesse de Bruce Springsteen pour canaliser l’aura de son personnage principal, le maire de Yonkers Nick Wasicsko, la série s’attaque à la spéculation immobilière et à la ségrégation raciale et sociale. Aux côtés de Catherine Keener, Winona Ryder et James Belushi, Oscar Isaac incarne avec beaucoup de pertinence un édile pris dans la tourmente.

2015