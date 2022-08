DU 05 AU 07/08

Pour fêter ses 10 ans, le festival de Ronquières s’étend pour la première fois sur trois jours. Du côté du célèbre plan incliné, le menu s’annonce copieux, avec le mix habituel de grosses têtes d’affiche françaises (Julien Doré, Orelsan, Louane, Eddy de Pretto, etc.), «produits» locaux (Charles, Mustii, Noé Preszow, etc.), mais aussi quelques propositions plus rock (dEUS, The Limiñanas, Snow Patrol).