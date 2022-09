L’ex-Dr. House Hugh Laurie est derrière cette adaptation très littérale mais réjouissante d’un roman policier d’Agatha Christie. Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch) y est Bobby Jones, un fringant jeune officier de la marine plongé dans une enquête tintinesque après avoir découvert un homme mourant au pied d’une falaise. “Pourquoi pas Evans?” furent les derniers mots du malheureux. Jones embarque son amie Frankie (Lucy Boynton) et une sacrée tension amoureuse pour percer le mystère. Entouré d’une galerie de personnages savoureux (incarnés par Emma Thompson, Jim Broadbendt ou Laurie himself), le duo embarque dans une aventure pleine de rebondissements, de courses-poursuites, de punchlines et de flegme aristocratique. Hugh Laurie a le chic pour rendre délicieusement palpable l’humour, le rocambolesque et l’âme british lovée au cœur de l’œuvre d’Agatha Christie. Dommage qu’il ne parvienne pas à pousser l’ensemble de son casting prestigieux au-delà d’un registre somme toute un peu trop confortable.

Minisérie créée par Hugh Laurie. Avec Will Poulter, Lucy Boynton, Maeve Dermody. 7