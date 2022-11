Impossible de ne pas penser aux Randonneurs de Philippe Harel face à cette espèce de comédie-western qui voit deux amis précaires (Pio Marmaï et Philippe Rebbot) organiser en impro (et en ponchos) une chevauchée sur les crêtes des Pyrénées pour un groupe de touristes en mal de nature, de silence et d’aventure. Réalisé par Édouard Deluc (Mariage à Mendoza), qui fait à nouveau appel à la voix et à la guitare de David-Ivar Herman Düne pour habiller son film de folk lunaire, Pétaouchnok propose une galerie de personnages contrastés hélas trop souvent réduits à des stéréotypes et embarqués dans des tribulations exagérément exaltées. Mais le film, très inégal, prend au moins la peine d’inscrire sa trame dans une certaine réalité sociale.

D’Édouard Deluc. Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux. 1 h 34. Sortie: 09/11. 5