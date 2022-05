Du 14 au 25/05

Après deux ans d’absence pour cause de Covid, Pépites, le festival dédié aux tout-petits organisé par le Théâtre de la Guimbarde, revient animer le printemps carolo. Huit spectacles convoquant danse, jeu, peinture, musique et/ou décors tactiles se succéderont, certains pour bébés et parents en petit comité ( Territoire sonore, Cocon), d’autres pour les plus grands des petits, comme Xocolat, de la compagnie espagnole Teatro Paraiso, ou la production “maison” au son du n’goni Tiébélé. À croquer.