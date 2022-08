Panda Bear & Sonic Boom

Peter Kember et Noah Lennox sont sur la même longueur d’onde. Si treize ans les séparent, l’Anglais et l’Américain ont chacun à leur manière marqué l’histoire des musiques psychédéliques. L’un avec les Spacemen 3 et Spectrum. L’autre avec ses camarades farfelus d’Animal Collective et ses aventures solitaires. Sonic Boom, qui comme Panda Bear vit au Portugal, avait déjà bossé deux de ses albums (Tomboy et Panda Bear Meets the Grim Reaper). Mais quinze ans après s’être rencontré sur MySpace, le tandem s’offre Reset. Une odyssée psychédélique moderne (en numérique pour le moment, en novembre dans les bacs) inspirée par le doo-wop et le rock’n’roll américain des années 1950 et 1960. Un disque fourmillant, jouette et lumineux, qui rappelle les Beach Boys et sample les Troggs.

«Reset» Distribué par Domino/V2. 8