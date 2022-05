Du 02 au 25/06

L’été se profile et le Beursschouwburg rouvre son rooftop sur lequel se produiront artistes divers et DJ les jeudis, vendredis et samedis du moins de juin. Honoreront ces premiers rendez-vous le groupe vocal The Zangles, le percussionniste de Philadelphie NAH, le guitariste Vitja Pauwels, auxquels s’ajoutent, entre autres, les DJ sets de Céline Gillain et Susobrino. À déguster sans modération.