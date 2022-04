Oumou Sangaré

“Timbuktu”

Coincée par la pandémie aux États-Unis, la superstar malienne s’y installe durablement. L’achat d’une maison à Baltimore ancre ses nouvelles chansons dans le magma américain: celui inexorablement lié à l’Afrique noire. Jamais la connexion entre les rythmes wassoulous et Big Brother n’a été aussi perceptible que sur ces onze titres qui traitent toujours des thèmes chers à Sangaré. La place de la femme, le chaos politique du continent noir, l’exaspération face aux injustices. Tout cela passe par la voix éternelle d’Oumou et par la jonction instrumentale. Celle qui met ensemble le n’goni -guitare malienne- et la slide et le dobro nord-américains. Quitte à évoquer, au-delà des genres, une musique à tout point de vue sacrée ( Sabou Dogoné). Diamant noir garanti.