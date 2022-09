Cinéaste au savoir-faire polyvalent, John Madden s’essaie non sans bonheur au film d’espionnage avec La Ruse (en VF). L’action se situe en 1943 lorsque, déterminées à débarquer en Sicile, les forces alliées allaient imaginer un stratagème audacieux: recourir au cadavre d’un faux officier porteur de documents confidentiels afin de tromper les Allemands sur leurs intentions. L’Operation Mincemeat était née, que ce film au classicisme assumé reconstitue avec soin et efficacité, ajoutant au récit d’espionnage une romance par procuration qui nous vaut d’apprécier la trop rare Kelly Macdonald aux côtés de Colin Firth et Matthew Macfadyen, les officiers en charge de l’opération, tout en s’autorisant l’un ou l’autre clin d’œil à Ian Fleming. Plaisant.

De John Madden. Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald. 2 h 05. Dist: Warner. 7