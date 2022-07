Berlin-Est, 1981. Franz Walter se voit offrir une carrière au sein des services de renseignement de la RDA. Il mène à bien ses missions de surveillance. Mais le job prend vite un tour plus funeste: la mise en danger d’innocents amène chez lui un certain nombre de doutes et de questionnements. La révolte, elle, viendra trop tard pour qu’il puisse glisser entre les mailles du filet. Nahschuss dresse le portrait d’un homme broyé par le système, tiraillé entre sa sécurité et ses plus profondes convictions. La démonstration manque cependant de subtilité et la reconstitution historique un peu appuyée ne contribue pas à fluidifier le récit.

De Franziska Stünkel. Avec Lars Eidinger, David Stresow, Luise Heyer. 1 h 56. Sortie: 20/07. 5