Jusqu’au 10/05

Festival curaté par différentes associations montoises, la Mons Street Party met à l’honneur les cultures urbaines et permet à chacun de s’y frotter à travers divers ateliers. Au programme: de la danse avec des démonstrations et battles de break dance et un concours rassemblant pas moins de 100 participants; du street art avec une exposition dédiée au graffeur local Faker; de la musique aussi avec les concerts de Green Montana et Isha.