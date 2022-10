Match Point

Quittant son Manhattan chéri pour un Londres inspirant, Woody Allen signe l’un de ses meilleurs films avec ce thriller acéré, au suspense intense et riche de résonances sociales, morales, humaines. On y voit un jeune professeur de tennis d’origine modeste être engagé dans un club huppé, fréquenté par une riche clientèle. Chris (Jonathan Rhys-Meyers) s’y liera d’amitié avec Tom, un aristocrate de son âge (Matthew Goode), séduira la sœur de ce dernier (Emily Mortimer)… tout en se sentant attiré par la petite amie de Tom, une aspirante actrice américaine (Scarlett Johansson). Entre ambition sociale et financière, amour calculé et passion sincère, le scénario subtil et dostoïevskien captive, surprend et invite à la réflexion, le système de classes anglais offrant à un Woody Allen très inspiré le cadre idéal à une critique percutante. L’excellent quatuor de jeunes comédiens sert à merveille un cinéaste au sommet de son art, entre noirceur et ironie, abîme intime et coup du sort stupéfiant. À ne pas rater!

Thriller de Woody Allen. Avec Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer. 2005. 9