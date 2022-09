Maria rêve

Césarisé en 2020 pour son court Pile poil, le tandem Escaffre-Muller orchestre la rencontre caricaturale entre la France bidochon et la culture noble dans cette comédie donneuse de leçons qui envoie une femme de ménage maladroite (Karin Viard) prendre les poussières à l’École des Beaux-Arts. Là, au contact d’étudiants plus stéréotypés les uns que les autres et d’un gardien supposément fantasque, elle semble s’ouvrir à l’audace et à la liberté… Arrosé d’une espèce de vieille poésie rance du quotidien, ce nanar malhonnête se montre aussi bêtement putassier quand il s’agit de tacler l’art contemporain que tristement racoleur quand il s’agit de vanter les vertus de la France d’en bas. Gênant.

De Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller. Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan. 1 h 33. Sortie: 28/09. 3