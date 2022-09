Made in Asia / Heroes Comic Con

Les 24 et 25/09

Les fans de manga et de comics et séries ne devront plus choisir puisque, avec un seul ticket, ils auront accès à deux événements. Made in Asia accueillera notamment l’illustrateur français Jérôme Alquié qui présentera en le nouveau tome de la mythique série Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque). En face, parmi les invités, on comptera notamment Matt Smith (The Crown,House of Dragon), Andy Serkis (The Lord of the Rings, The Batman…), Alyssa Milano (Charmed). Cosplayers bienvenus bien entendu!