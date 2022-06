Les Goûts et les Couleurs

Marcia a la vie et sa carrière devant elle. Daredjane, elle, tire sa révérence après s’être mille fois réinventée. Cette belle histoire de musique et d’amitié pourrait propulser la première, héritière spirituelle de la seconde, vers le succès, mais c’est sans compter sur l’héritier légal de Daredjane. Michel Leclerc et la scénariste Baya Kasmi naviguent en terrain connu, s’en donnant à cœur joie dans leur art des répliques qui font mouche, mais surtout dans l’invention de Daredjane, croisement génial entre Gainsbourg et Patti Smith, interprétée par Judith Chemla dans un numéro d’équilibriste qui traverse les genres et les époques. Difficile à côté de ça de se passionner pour le pourtant joli duo formé par Rebecca Marder et Félix Moati, autour d’un discours assez convenu.

De Michel Leclerc. Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla. 1 h 50. Sortie: 29/06. 6