Le Visiteur du futur

Inauguré dès 2009 sous forme de web-série sur Dailymotion, l’univers du Visiteur du futur s’est depuis décliné en série télé, bande dessinée, roman numérique, manga et même jeu de plateau… Le long métrage semblait donc inévitable. On y retrouve le sens de la débrouille et de l’artisanat propre au projet depuis le départ, mais avec des ambitions et des moyens légèrement gonflés pour l’occasion. Soit, entre un présent anxiogène et un futur déliquescent peuplé de zombies crados, une comédie de science-fiction française à l’humour cabotin-décomplexé plutôt pas trop mal tapé qui rappelle un peu celui de Kaamelott. Si l’intérêt s’émousse sur la distance, la foi et l’enthousiasme qui portent le projet font carrément plaisir à voir.

De François Descraques. Avec Florent Dorin, Enya Baroux, Arnaud Ducret. 1 h 42. Sortie: 07/09. 6