Deux camions progressent sur une mauvaise route en Amérique centrale. À bord, quatre hommes et 400 kilos de nitroglycérine. Ce produit terriblement dangereux est destiné à éteindre, en explosant, le gigantesque incendie qui ravage un puits de pétrole. Il faut parcourir 500 kilomètres, le risque de voir la nitro exploser en chemin est grand. Mais pour 2 000 dollars, chacun des quatre aventuriers qui se sont portés volontaires sont prêts à prendre tous les risques… Sommet de tension, de suspense, de drame humain profond sur fond de mission quasi impossible, Le Salaire de la peur reste un spectacle des plus prenants, 70 ans ou presque après sa sortie. Le film de Clouzot dégage toujours la même urgence, transpire toujours la même angoisse. L’interprétation des plus remarquables, Yves Montand et Charles Vanel (dans un rôle refusé par Jean Gabin) en tête, achève de le rendre inoubliable. Un classique, un vrai!

Film d’aventure d’Henri-Georges Clouzot. Avec Yves Montand, Charles Vanel, Folco Lulli. 1953. 9