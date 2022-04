L’Aventure de Mme Muir

L’idée de louer ce cottage surplombant la mer semblait bonne à Lucy Muir, jeune veuve voulant échapper à l’étouffement londonien de sa belle-famille. Elle ignore qu’un fantôme hante les lieux, celui d’un ex-capitaine de marine nommé Daniel Gregg, dont l’histoire touchera Lucy au point de changer sa vie… Le grand cinéaste qu’est Joseph L. Mankiewicz signe au lendemain de la guerre un petit chef-d’œuvre d’élan romantique et de surnaturel présenté comme une réalité palpable. N’usant quasiment d’aucun effet spécial, le futur réalisateur d’ Ève et de La Comtesse aux pieds nus joue à merveille du rapport entre les personnages et les éléments naturels, de leur quête et de leurs déceptions, avec une mélancolie communicative. La lumineuse et fragile Gene Tierney incarne d’émouvante façon Mme Muir, face à un Rex Harrison à la fois classe et rigoureux. Il faut voir (et revoir) un film aux mystères sans doute inépuisables.

Drame fantastique de Joseph L. Mankiewicz. Avec Gene Tierney, Rex Harrison, George Sanders. 1947. 9