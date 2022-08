Décidément, il y en a qui ne perdent pas de temps. Tête de gondole de la nouvelle scène indie rock canadienne, Kiwi Jr. a réussi, plus que les autres, à mettre la pandémie de coronavirus à profit. Après Football Money et Cooler Returns, le quatuor de Toronto déballe ni plus ni moins que son troisième album en deux ans. Produit par Dan Boeckner (Wolf Parade, Handsome Furs, Arcade Fire), le nouvel opus Chopper joue comme ses prédécesseurs dans la cour de récréation avec Pavement et les Strokes, ou encore le Spinto Band et Weezer. C’est frais. C’est fun. Un disque à guitare et synthé, poppy et catchy, pour les enfants des années 1990 qui préféraient MTV et Radio 21 à NRJ et Contact.

«Chopper» Distribué par Sub Pop/Konkurrent. Le 21/09 au Botanique. 7