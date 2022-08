Instagram: La foire aux vanités

Elle est présente dans le téléphone de huit adolescents sur dix. Deux milliards de personnes s’y connectent chaque mois et y partagent quotidiennement un million de photos et de vidéos. Lancée à l’automne 2010 dans la Silicon Valley par deux étudiants de Stanford, indubitablement liée à la sortie de l’iPhone et à l’amélioration des appareils photo intégrés, Instagram est l’application la plus téléchargée au monde. Elle a transformé notre économie et notre relation à la célébrité, a changé nos médias, le monde de la mode, de la beauté. Ce que nous faisons en ligne et dans la vie… Instagram, on ne vous apprend rien, est un réseau social basé sur la retouche et le partage de photographies. Racheté en 2012 par Mark “Facebook” Zuckerberg qui y a introduit la publicité, Insta est aujourdhui le temple de ceux qui se font mousser et essaient de se rendre plus glamour, plus sexy, plus attirants qu’ils le sont vraiment. Il est aussi le champ de bataille d’une guerre féroce. Le temple du marketing d’influence. Le documentaire d’Olivier Lemaire revient sur sa création, son évolution, ses effets pervers et délétères. Il évoque son omniprésence, son narcissisme. Ses retombées sur la chirurgie esthétique (la dictature de la beauté dans les corps et les assiettes) mais aussi sur le marché du voyage (une personne sur quatre choisit sa destination en fonction de ce qu’il y voit). Portrait pas aussi flatteur que ses photos d’un vecteur d’émancipation (que ce soit pour les minorités raciales ou sexuelles), d’anxiété et de mal-être.

Documentaire d’Olivier Lemaire. 7