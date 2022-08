Le 14/08

Le week-end précédant sa grand-messe de fin d’été, le Pukkelpop chauffe déjà la plaine de Kiewit avec un tout nouveau festival. Baptisé Hear Hear, l’événement a pas mal d’atouts en poche pour ravir les fans de rock et autres indie lovers. Resserrée, l’affiche a le mérite de la cohérence avec les Pixies, Liam Gallagher, Editors, mais aussi, dans un registre plus alternatif, Squid, Billy Nomates, Anna Calvi, Battles, etc.