La Finlandaise Hanna Bergholm prend plaisir à fissurer le bonheur normatif d’une famille parfaite dans cette curiosité horrifique à l’humour grinçant et à l’esthétique clinique. Situant son action dans une banlieue pavillonnaire cossue, le film s’immisce au cœur du quotidien d’une jeune adolescente sous pression qui tue un oiseau blessé et recueille dans la foulée un œuf qui grossit à vue d’œil. Jusqu’à l’éclosion d’une étrange créature mutante annonciatrice des pires dérèglements domestiques… Fable moderne bizarre et kitsch à la fois autant que satire sociale aussi crade que joyeusement décomplexée, Hatching marque les débuts prometteurs d’une réalisatrice de genre avec laquelle il va désormais falloir compter.

De Hanna Bergholm. Avec Siiri Solalinna, Jani Volanen, Reino Nordin. 1 h 26. Dist: Remain in Light. 7