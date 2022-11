“Mon père a toujours rêvé d’être une rock star. Parce que quand t’es une rock star, t’as la meilleure place au concert. Parce qu’une rock star, sa vie, elle tient dans une valise mais il voyage toujours en première classe. Et puis, quand t’es une rock star, tu galères plus pour pécho des meufs. Parce qu’une fois que tu es une rock star, t’es beau même si t’es moche (…) Tu peux te pointer bourré et défoncé au boulot. C’est même recommandé. Et si tu te fais arrêter par la police, t’as la photo pour ton prochain album.” Fred, le paternel de Nicolas Reau n’a rien d’Iggy Pop, de Mick Jagger ou de Keith Richards. Sa première cassette, c’était du Claude François. Et à 8 ans, il connaissait toutes les chansons de Cloclo par cœur. Mais pour changer tout ça, il a décidé de participer aux championnats du monde d’air guitar en Finlande, à 3 000 kilomètres de Paris. Il s’est acheté une Ford Escort de 1976, s’est fait bricoler de grandes ailes argentées et a embauché un pro du coaching qui lui a prévu un programme sur mesure. Nicolas l’a accompagné dans son périple et il en a fait un documentaire: French Kiss Goes to Oulu. Un road trip père-fils qui les emmène à Mouscron toucher le mythe Hendrix, sur la place du Jeu de Balle à Bruxelles chiner des accessoires, ou encore à Waarschoot, où il partage la scène avec Romano Nervoso… Pas besoin de guitare pour devenir une rock star? Un petit film de famille sans prétention, plein d’humour et d’autodérision.

Documentaire de Nicolas et Frédéric Reau. 6