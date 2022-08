De Cardi B à Megan Thee Stallion, le rap US ne manque pas de figures féminines charismatiques et fortes en gueule. Il faut désormais ajouter le nom de Flo Milli à la liste. Née en 2000, Tamia Monique Carter s’est d’abord fait remarquer via TikTok où son freestyle Beef Flomix a commencé à faire chauffer les algorithmes. Incluse dans la Freshman Class de 2021 – la liste des noms à suivre que publie chaque année le magazine hip-hop XXL –, elle sort aujourd’hui un premier album qui, sans jamais les dépasser, remplit tout à fait ses promesses: celles d’un rap teigneux (Bed Time) qui connaît ses classiques sudistes (Flo Milli est originaire de Mobile, dans l’Alabama), sans s’y enfermer, s’octroyant même ici et là des écarts vers la pop (Pretty Girls).

«You’re Still Here, Ho?» Distribué par Sony. 7