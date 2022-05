À partir d’un spectacle de stand-up et d’un show radio plébiscités, les Néo-Zélandais Bret McKenzie et Jemaine Clement ont fait une série hilarante, absurde et tendre. De situations gênantes en illustrations musicales virtuoses, ils narrent le destin multicontrarié de deux aspirants rock stars à New York, cornaqués par un manager formidablement nul et têtu. Du génie à revendre, et une panoplie de tubes à consommer sans modération.

2007-2009, HBO