DU 15 AU 19/06

Huit minutes pour résumer trois années marquées par la crise Covid et ses conséquences. Les étudiants de l’École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (ESAC) ont relevé le défi individuellement pour composer un spectacle qui signe la fin d’un parcours de formation de haut niveau mais aussi le point de départ -on l’espère- d’une riche carrière. Virtuosité, interdisciplinarité et audace seront servies par ces artistes émergents venus de tous les continents.