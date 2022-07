Du 28 au 31/07

Plus enraciné que jamais dans le domaine de l’abbaye de Floreffe, le festival Esperanzah! s’étend pour la première fois de son histoire sur quatre jours. Il fallait bien ça pour fêter la vingtième édition d’un événement qui a su grandir tout en restant fidèle à ses convictions. Au-delà de la musique, Esperanzah! a en effet toujours tenu à se profiler comme un festival engagé, ouvrant le débat sur les questions du moment – que ce soit l’altermondialisme, l’environnement, la diversité, le développement durable, etc. Si ces différentes thématiques ne «conditionnent» pas l’affiche, elles la guident quand même largement. Avec une programmation paritaire, curieuse et ouverte aux différents genres musicaux. De la chanson (Suzane) au rap (Gaël Faye, Scylla, Sopico) en passant par la dance (Hercules & Love Affair), la folk (la révélation gantoise Meskerem Mees), ou tout simplement la pop, qu’elle vienne d’Israël (Asaf Avidan), du Mali (Fatoumata Diawara) ou de Grèce (Marina Satti).

Fatoumata Diawara © getty images